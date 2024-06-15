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Небензя выступил с жёстким предупреждением Западу

10:01
  • суббота
  • 15 июня 2024

Дипломат напомнил о мирных инициативах президента

Если Запад и Киев откажутся от мирного предложения России, то вся ответственность за продолжение кровопролития на Украине будет на них. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, сообщает "ТВ Центр".
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Он подчеркнул, что промедление с принятием российских инициатив только усугубит положение ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, и напомнил, что Москва всегда была открыта к диалогу и постоянно предпринимает усилия для мирного урегулирования конфликта.

"Мы осознаём ответственность за стабильность в мире и подтверждаем готовность к диалогу со всеми странами, но это должна быть не имитация мирного процесса с целью обслуживания чьих-либо корыстных интересов как в Бюргенштоке, а серьёзный, обстоятельный разговор по всему комплексу вопросов мировой безопасности", - сказал дипломат.

14 июня президент Владимир Путин выступил с мирной инициативой урегулирования конфликта на Украине. При этом глава государства отметил, что вхождение в Россию новых регионов больше не обсуждается, они стали неотъемлемой частью нашей страны. 

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