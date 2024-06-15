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Выросло число жертв обстрела пятиэтажки в Шебекино

10:41
  • суббота
  • 15 июня 2024

Погибли пять мирных жителей

В Шебекино завершили спасательную операцию на месте разрушенного подъезда многоэтажного дома. Число жертв увеличилось до пяти, ещё одна женщина скончалась в больнице.

В Шебекине ищут выживших под завалами жилой многоэтажки
Подъезд жилого дома обрушился в Шебекине после обстрела

Завалы в Белгородской области разбирали всю ночь. На месте происшествия работали почти 400 спасателей и более 50 единиц техники. Поисковую операцию прерывали только для того, чтобы объявить минуты тишины. С верхних этажей здания удалось спасти шестерых жителей. Ещё двоих достали из-под завалов.

Подъезд в пятиэтажном многоквартирном доме полностью обрушился после варварского удара ВСУ 14 июня. Жителей соседних подъездов оперативно эвакуировали и направили в пункты временного размещения, сообщает "ТВ Центр".

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