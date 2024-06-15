Новости СВО: российские войска закрепились в Волчанске

Противник отступает

Российские войска стремительно развивают наступление на харьковском направлении. За сутки там ликвидированы около четырёхсот неонацистов, два танка и несколько гаубиц. Тяжёлые бои идут в Волчанске. Наши штурмовые группы контролируют почти половину территории Агрегатного завода, где пытался закрепиться противник.

Последняя линия опорных пунктов ВСУ на окраинах Карловки. Бойцы выбивают националистов из лесопосадки. И начинают штурм самого посёлка. Треть частного сектора к утру уже под контролем российских войск.

Мощный накат идёт сразу на трёх участках. Рязанские десантники прорвали оборону ВСУ, одновременно в Раздоловке, Максимилиановке, Новосёлке. Боевики отходят. И не исключено, до конца недели, эти населенные пункты будут полностью освобождены. Кстати, во время штурма бойцы сожгли еще один немецкий "Леопард".

В российском Минобороны сообщили - наши системы ПВО уничтожили пять единиц авиационной техники ВСУ. Три из них – боевые самолёты. Но, все чаще, националисты поднимают в воздух ложные цели. Смысл в том, чтобы вызвать встречный огонь наших зенитчиков, засечь их позиции и накрыть ударными дронами. Но, расчеты батарей о таких фокусах, кстати внедрённых инструкторами НАТО, уже хорошо знают.

Этой ночью ВКС России нанесли ещё одну серию ударов по инфраструктуре ВСУ. Основной налёт совершен на аэродромы, которые Киев готовит для размещения F-16. По предварительным данным, залпы были сделаны новейшими ракетами типа "Кинжал". Повреждены и разрушены несколько зданий. Не исключено, что серьёзный ущерб нанесен и американскому комплексу Patriot который в очередной раз, перед атакой наших ракетчиков оказался бессилен.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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