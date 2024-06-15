Собянин рассказал о самом экологичном транспорте Москвы

В столице растёт парк электробусов

В Москве замена автобусов на электробусы снизила выбросы углекислого газа на 130 тысяч тонн. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, этот вид транспорт появился в столице в 2018 году.

Сегодня городской парк насчитывает уже более 1 700, а через шесть лет их количество увеличится до 5 300. Благодаря использованию электробусов, экологическая ситуация в городе существенно улучшится. По словам мэра, одна машина сокращает выбросы углекислого газа на 60 тонн в год.

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