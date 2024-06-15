ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о самом экологичном транспорте Москвы

11:28
  • суббота
  • 15 июня 2024

В столице растёт парк электробусов

В Москве замена автобусов на электробусы снизила выбросы углекислого газа на 130 тысяч тонн. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, этот вид транспорт появился в столице в 2018 году.

Сегодня городской парк насчитывает уже более 1 700, а через шесть лет их количество увеличится до 5 300. Благодаря использованию электробусов, экологическая ситуация в городе существенно улучшится. По словам мэра, одна машина сокращает выбросы углекислого газа на 60 тонн в год.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Электробусы
Электробусы
Электробусы
Электробусы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.