Слуцкий пообщался с избирателями в Курганской области

И помог людям решить их проблемы

Леонид Слуцкий провёл приём граждан в Курганской области в рамках всероссийской акции ЛДПР. Вопросы, с которыми пришли люди, касались самого широкого круга проблем, сообщает "ТВ Центр".

Жители одного из сёл рассказали, что в результате ремонта трассы, остались без удобного заезда в свой район. Политик взял решение вопроса на контроль. Пенсионерка попросила помочь её сыну, который после инфаркта остался частично парализован, и получила сертификат на приобретение нового инвалидного кресла.

На приём к председателю ЛДПР пришла также мать участника СВО. Её сын без вести пропал в зоне спецоперации. Леонид Слуцкий сообщил, что по данным омбудсмена Татьяны Москальковой, военнослужащий может находиться в плену.

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