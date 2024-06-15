ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Слуцкий пообщался с избирателями в Курганской области

12:54
  • суббота
  • 15 июня 2024

И помог людям решить их проблемы

Леонид Слуцкий провёл приём граждан в Курганской области в рамках всероссийской акции ЛДПР. Вопросы, с которыми пришли люди, касались самого широкого круга проблем, сообщает "ТВ Центр". 

Жители одного из сёл рассказали, что в результате ремонта трассы, остались без удобного заезда в свой район. Политик взял решение вопроса на контроль. Пенсионерка попросила помочь её сыну, который после инфаркта остался частично парализован, и получила сертификат на приобретение нового инвалидного кресла.

На приём к председателю ЛДПР пришла также мать участника СВО. Её сын без вести пропал в зоне спецоперации. Леонид Слуцкий сообщил, что по данным омбудсмена Татьяны Москальковой, военнослужащий может находиться в плену.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Рабочая поездка Леонида Слуцкого в Курганскую область
Рабочая поездка Леонида Слуцкого в Курганскую область
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.