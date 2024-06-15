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Мясистая и сочная: в Крыму открылся сезон сбора черешни

11:55
  • суббота
  • 15 июня 2024

В этом году будет хороший урожай

В Крыму - богатый урожай черешни. Ожидается, что в этом году он превысит 1 700 тонн. Ягоды сортируют прямо в садах, и уже через день отправляют покупателям. Крымская черешня очень сочная и обладает непревзойдённым вкусом.
В Крыму открылся туристический сезон

Первым делом попав в плодовый сад, нужно вдоволь наестся ягод и фруктов. Тем более удержаться невозможно, когда в руках уже чёрная, сладкая черешня. Выносить отсюда ничего нельзя, но есть можно – сборщикам никто не запрещает. И сделать это лучше сразу перед началом тяжёлого трудового дня.

Ягода - мясистая и сочная. Вкус - приятный обволакивающий кисло-сладкий и немного приторный. В этом году черешня созрела на две неделе раньше, чем обычно. Аномально тёплый апрель постарался. Но в мае погодные качели внесли свои коррективы. Резкие перепады температуры повредили ранний урожай – ягода полопалась, но вкусовые качества не потеряла.

Крым постепенно переходит на интенсивные сады. Посадка в них плотная, деревья невысокие, поддерживаются за счёт шпалеры, словно виноградник. Полив и удобрения поступают через капельное орошение. Промышленный урожай – уже на второй год. Практично и выгодно.

Все сорта - итальянские. В Крыму прижились словно в родной почве. Ягоды, как на подбор – крупные. Главное - быстро отвезти все собранное в холодильник. Перед реализацией или транспортировкой черешня обязательно должна остыть, это поможет ей сохранить товарный вид и вкус.

Разные сорта черешни будут поспевать в садах полуострова до конца июля. В прошлом году урожай превысил 1 700 тонн. В этом аграрии планируют собрать ещё больше.

Никита Васильев, «ТВ Центр»

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