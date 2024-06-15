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В парке "Яуза" прошёл праздничный концерт

12:36
  • суббота
  • 15 июня 2024

По случаю Дня России

Яркие танцевальные номера и популярные отечественные песни: в парке “Яуза” состоялся праздничный концерт “Не повторяется такое никогда”, посвящённый Дню России.

Выступили вокально-инструментальные ансамбли и творческие коллективы. А репертуар выбирали сами жители Северо-Восточного округа. Поступило большое количество заявок, и музыканты учли пожелания горожан.

Как отметили организаторы, такие концерты важны для укрепления связи поколений. Москвичи приходят целыми семьями и каждый находит что-то для себя, сообщает "ТВ Центр".

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