На Западе началась истерика

Самая обсуждаемая политическая новость на планете - мирные инициативы Владимира Путина. Нереалистичные требования, попытка вызвать панику, предложение о капитуляции - западные лидеры и пресса будто соревнуются в броскости формулировок. О реальном урегулировании конфликта не говорят, следуя своему намерению воевать до последнего украинца. Реакция, как заявили в Кремле, предсказуемая.

Капитуляция и ультиматум – именно такие слова фигурируют во всех заголовках западной прессы. Зарубежные журналисты получили новую методичку. Зарубежные СМИ выворачивают слова Владимира Путина так, как им удобно. Немецкий "Шпигель" называет условия российского президента совершенно нереалистичными. А газета "Бильд" и вовсе начала высчитывать размер территорий, с которых Путин призвал Украину вывести войска для начала переговоров.

На Западе началась истерика после того, как российский президент прямо накануне конференции в Швейцарии, где планируется обсудить мир на условиях Зеленского и куда Россию не пригласили, вдруг на весь мир перед сотрудниками МИДа озвучил позицию Москвы.

Эти условия очень простые — украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, именно со всей территории этих регионов в пределах административных границ, которые существовали с момента их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в туже минуту последует приказ - прекратить огонь и начать переговоры.

А ведь, это то, что изначально требовала Москва. Только реалии спустя два года конфликта изменились, и не в пользу Украины. И чем дольше Зеленский тянет, тем условия для него хуже.

Тем временем Владимир Зеленский негодуют, что на так называемую мирную конференцию в Швейцарию, где он собирается выступить, отказались приехать представители десятков стран. Украинский комик, приготовившийся работать при полном зале, в бешенстве, что на его концерте будет много свободных мест, пишет The Economist. Президент Бразилии, который, к слову, тоже не поехал в Бюргеншток, уверен - если бы Россия была приглашена, приехали бы все.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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