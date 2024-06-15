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Володин сообщил об обсуждении инициатив Путина в Верховной раде

10:20
  • суббота
  • 15 июня 2024

Украинские депутаты проявляют интерес к мирному плану, предложенному Россией

Часть депутатов Верховной рады Украины обсуждает мирные предложения Владимира Путина. Такой информацией располагает спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

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"Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство. Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной Рады уже начала делать это", - написал политик у себя в Telegram-канале.

Он отметил, что украинский парламент остаётся единственной структурой, с которой можно вести переговоры, так как срок президентских полномочий Владимира Зеленского завершился.

14 июня Владимир Путин предложил план мирного урегулирования на Украине. В частности, Киев должен вывести свои войска с территории новых регионов России, отказаться от планов вступления в НАТО и признать внеблоковый и безъядерный статус.

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