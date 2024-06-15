Володин сообщил об обсуждении инициатив Путина в Верховной раде

Украинские депутаты проявляют интерес к мирному плану, предложенному Россией

Часть депутатов Верховной рады Украины обсуждает мирные предложения Владимира Путина. Такой информацией располагает спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

"Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство. Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной Рады уже начала делать это", - написал политик у себя в Telegram-канале.

Он отметил, что украинский парламент остаётся единственной структурой, с которой можно вести переговоры, так как срок президентских полномочий Владимира Зеленского завершился.

14 июня Владимир Путин предложил план мирного урегулирования на Украине. В частности, Киев должен вывести свои войска с территории новых регионов России, отказаться от планов вступления в НАТО и признать внеблоковый и безъядерный статус.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"