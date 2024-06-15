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Путин обсудил с Жапаровым сотрудничество в ЕАЭС

13:44
  • суббота
  • 15 июня 2024

Президенты провели телефонный разговор

Владимир Путин обсудил с Садыром Жапаровым отношения Москвы и Бишкека, а также взаимодействие двух стран в Евразийском экономическом союзе. Президенты России и Киргизии пообщались по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.

Жапаров были одним из мировых лидеров, присутствовавших на Параде Победы 9 мая 2024 года. За сутки до того в Москве прошёл саммит ЕАЭС.

Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе в 2014 году. В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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