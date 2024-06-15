Им там будет уютно

Снежные барсы Московского зоопарка переехали в новый вольер площадью около 700 квадратных метров. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в просторном комплексе воссоздана привычная для кошек среда обитания - родные просторы Алтая.

Для животных построили небольшие пещеры, а многие растения здесь съедобны. Новое жилище отвечает международным стандартам имитации дикой природы и помогает барсам чувствовать себя безопасно.

Мэр напомнил, что в зоопарке обитают самка Дайна и самец Унцик, которых привезли из Центра воспроизводства редких видов животных.

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