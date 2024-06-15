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Снежные барсы Московского зоопарка переехали в новый вольер

19:06
  • суббота
  • 15 июня 2024

Им там будет уютно

Снежные барсы Московского зоопарка переехали в новый вольер площадью около 700 квадратных метров. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в просторном комплексе воссоздана привычная для кошек среда обитания - родные просторы Алтая.

У снежных барсов в Московском зоопарке появился новый вольер
У черных лебедей из Московского зоопарка появились на свет птенцы

Для животных построили небольшие пещеры, а многие растения здесь съедобны. Новое жилище отвечает международным стандартам имитации дикой природы и помогает барсам чувствовать себя безопасно.

Мэр напомнил, что в зоопарке обитают самка Дайна и самец Унцик, которых привезли из Центра воспроизводства редких видов животных.

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Снежный барс в вольере Московского зоопарка.
Снежный барс в вольере Московского зоопарка.
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