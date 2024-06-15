Москвичей пригласили на джазовый фестиваль

Он завершается 16 июня

Одно из главных музыкальных событий этого лета: в столице проходит Московский международный джазовый фестиваль. Он организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Департамента культуры города.

В грандиозном мероприятии участвуют более тысячи музыкантов из России и 18 стран мира, задействованы несколько сценических площадок. Одна из центральных - в саду "Эрмитаж".

Накануне вечером джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана выступил вместе с всемирно известным бас-гитаристом и вокалистом Ришаром Бона. Яркие аранжировки, виртуозное исполнение и отличная погода никого не оставили равнодушными.

Впереди – ещё два дня музыкального праздника. Завершится фестиваль завтра в парке "Зарядье", сообщает "ТВ Центр".

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