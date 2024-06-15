В Москве появится храм в честь Фёдора Ушакова

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На севере Москвы возводят храм в честь Святого праведного воина Фёдора Ушакова. Площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Согласно проекту, это будет одноэтажный белокаменный храм, рядом с которым расположится здание с приходскими и вспомогательными помещениями. Завершить строительство церковного комплекса планируют в 2025 году.

После окончания всех работ на территории установят бюст легендарного русского адмирала Фёдора Ушакова - покровителя моряков и защитников Отечества, сообщает "ТВ Центр".

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