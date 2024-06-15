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В Москве подвели итоги проекта "Юный полярник"

14:50
  • суббота
  • 15 июня 2024

Названы имена победителей

Раскрыть тайны Крайнего Севера, побывать на увлекательных экскурсиях и отправиться в большое путешествие на борту ледокола. Такие возможности ждут финалистов образовательного проекта “Юный полярник”.

Его итоги подвели в Мосгордуме, где состоялась торжественная церемония награждения. Победителями стали школьники, которые успешно прошли основные этапы проекта - прослушали все лекции, выполнили творческие задания и написали “Полярный диктант”.

Главный приз для троих финалистов - экспедиция на Северный полюс в компании выдающихся учёных-полярников на борту “Ледокола знаний”. Другие посетят города Заполярья, сообщает "ТВ Центр".

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