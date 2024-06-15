ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы имена допущенных к Олимпиаде-2024 российских спортсменов

16:34
  • суббота
  • 15 июня 2024

Они выступят в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет назвал первых 14 спортсменов из России, допущенных до Олимпийских игр в Париже. В списке оказались три велогонщика, десять борцов и одна батутистка, сообщает ТАСС.

Кремль ответил на заявления Макрона о плане России сорвать Олимпиаду
Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде

Среди россиян - борцы Начын Монгуш и Шамиль Мамедов, а также Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте. Все российские спортсмены будут соревноваться на Играх-2024 в нейтральном статусе.

Им будет запрещено демонстрировать любую связь с Россией. Такое же правило распространяется на спортсменов из Белоруссии.

Между тем, тренер российской сборной по теннису Шамиль Тарпищев сообщил, что Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не примут участия в Играх в Париже. Таким образом, в одиночном разряде у мужчин выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Олимпиада-2024
Олимпиада-2024
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.