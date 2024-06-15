Названы имена допущенных к Олимпиаде-2024 российских спортсменов

Они выступят в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет назвал первых 14 спортсменов из России, допущенных до Олимпийских игр в Париже. В списке оказались три велогонщика, десять борцов и одна батутистка, сообщает ТАСС.

Среди россиян - борцы Начын Монгуш и Шамиль Мамедов, а также Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте. Все российские спортсмены будут соревноваться на Играх-2024 в нейтральном статусе.

Им будет запрещено демонстрировать любую связь с Россией. Такое же правило распространяется на спортсменов из Белоруссии.

Между тем, тренер российской сборной по теннису Шамиль Тарпищев сообщил, что Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не примут участия в Играх в Париже. Таким образом, в одиночном разряде у мужчин выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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