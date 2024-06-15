Роспотребнадзор начал расследование в связи с подозрением на ботулизм в Москве

Несколько человек госпитализированы с отравлением
Роспотребнадзор начал эпидрасследование в Москве в связи с подозрением на ботулизм у нескольких горожан. Об этом АГН "Москва" сообщили в пресс-службе регионального главка организации.
Установлен круг лиц, с которыми общались госпитализированные с подозрением на ботулизм. Также приостановлена реализация продукции, которая возможно стала причиной заболевания.
Ранее в московском департаменте здравоохранения сообщили, что в больницы поступили несколько человек с кишечными отравлениями, у них подозревают ботулизм.
Ботулизм – инфекционное заболевание, которое не передаётся от человека к человеку. Одна из причин заражения – нарушения технологии при производстве консервированной продукции.