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Роспотребнадзор начал расследование в связи с подозрением на ботулизм в Москве

17:09
  • суббота
  • 15 июня 2024

Несколько человек госпитализированы с отравлением

Роспотребнадзор начал эпидрасследование в Москве в связи с подозрением на ботулизм у нескольких горожан. Об этом АГН "Москва" сообщили в пресс-службе регионального главка организации.

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Установлен круг лиц, с которыми общались госпитализированные с подозрением на ботулизм. Также приостановлена реализация продукции, которая возможно стала причиной заболевания.

Ранее в московском департаменте здравоохранения сообщили, что в больницы поступили несколько человек с кишечными отравлениями, у них подозревают ботулизм.

Ботулизм – инфекционное заболевание, которое не передаётся от человека к человеку. Одна из причин заражения – нарушения технологии при производстве консервированной продукции.

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