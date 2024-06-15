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К проекту "Открой#Моспром" присоединилось около миллиона человек

19:31
  • суббота
  • 15 июня 2024

Об этом сообщил Сергей Собянин

С начала 2024 года к проекту "Открой#Моспром" присоединилось около миллиона человек. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

За это время в столице прошли более 450 экскурсий на предприятиях пищевой, авиационной, фармацевтической, кабельной и других отраслей промышленности. Все желающие познакомились с работой интересных производств - от изготовления мороженого до производства систем для управления шлагбаумами на железной дороге.

Проект "Открой#Моспром" объединяет более 130 промышленных предприятий Москвы, отметил мэр.

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