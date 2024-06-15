В Кремле оценили реакцию Запада на мирные инициативы Путина

Москве нечего сказать участникам конференции в Швейцарии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на предложение Владимира Путина провести переговоры поступает много официальной реакции от участников саммита в Швейцарии, но она не конструктивна, сообщает ТАСС.

Также Песков отметил, что Москве нечего сказать участникам встречи в Швейцарии. "Россия надеется, что в следующий раз ситуация на Украине будет обсуждаться на более конструктивном мероприятии, чем швейцарский саммит", - добавил представитель Кремля.

14 июня Владимир Путин предложил план мирного урегулирования на Украине. В частности, Киев должен вывести свои войска с территории новых регионов России, отказаться от планов вступления в НАТО и признать внеблоковый и безъядерный статус.

Сегодня в швейцарском Бюргенштоке открылась мирная конференция по Украине. Российская сторона не принимает участие в саммите. Также от поездки в Швейцарию отказался стратегический партнёр Москвы – Китай.

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