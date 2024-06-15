Врио секретаря генсовета "Единой России" назначен полпред президента в УрФО Якушев

Занимавший этот пост Андрей Турчак возглавил Республику Алтай

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на должность временно исполняющего обязанности секретаря генсовета партии, сообщает РИА Новости.

Пост секретаря генсовета "ЕР" с 2017 года занимал Андрей Турчак, в июне президент Владимир Путин назначил его врио главы Республики Алтай.

Перед принятием решения Дмитрий Медведев провёл встречу с Владимиром Якушевым и Андреем Турчаком. Также известно, что глава партии советовался с президентом при назначении Владимира Якушева врио секретаря генсовета "Единой России".

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