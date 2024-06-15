ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Политконсультант Август: Для "Единой России" важны новые люди на предстоящих выборах в Москве

18:16
  • суббота
  • 15 июня 2024

Голосование намечено на 6-8 сентября

Для партии "Единая Россия" важны новые люди на предстоящих выборах в Мосгордуму. Об этом в интервью АГН "Москва" заявила политконсультант Алёна Август.

"Для "Единой России" важно, чтобы приходили новые люди, свежие лица. Мы видим это по списку выдвинутых – более 50% из списка – люди, которые не работали в Мосгордуме. Большой конкурс ещё во время предварительного голосования говорит о том, что история про большую конкуренцию. Нет никаких причин считать выборы не конкурентными.

Эксперт отметила: Москва развивается, и жители столицы видят, что сделано. Горожане осознают, что могут легко с помощью цифровых сервисов участвовать в жизни города.

14 июня мэр Сергей Собянин встретился с кандидатами в депутаты Мосгордумы и обсудил планы развития мегаполиса на ближайшие годы. Глава города поддержал команду кандидатов от "Единой России", в которую, среди прочих, вошли замгендиректора ВГТРК Андрей Медведев, космонавты Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, музыкант Родион Газманов.

Выборы в Мосгордуму пройдут 6-8 сентября 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Алена Август
Алена Август
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.