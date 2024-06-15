Политконсультант Август: Для "Единой России" важны новые люди на предстоящих выборах в Москве

Голосование намечено на 6-8 сентября

Для партии "Единая Россия" важны новые люди на предстоящих выборах в Мосгордуму. Об этом в интервью АГН "Москва" заявила политконсультант Алёна Август.

"Для "Единой России" важно, чтобы приходили новые люди, свежие лица. Мы видим это по списку выдвинутых – более 50% из списка – люди, которые не работали в Мосгордуме. Большой конкурс ещё во время предварительного голосования говорит о том, что история про большую конкуренцию. Нет никаких причин считать выборы не конкурентными.

Эксперт отметила: Москва развивается, и жители столицы видят, что сделано. Горожане осознают, что могут легко с помощью цифровых сервисов участвовать в жизни города.

14 июня мэр Сергей Собянин встретился с кандидатами в депутаты Мосгордумы и обсудил планы развития мегаполиса на ближайшие годы. Глава города поддержал команду кандидатов от "Единой России", в которую, среди прочих, вошли замгендиректора ВГТРК Андрей Медведев, космонавты Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, музыкант Родион Газманов.

Выборы в Мосгордуму пройдут 6-8 сентября 2024 года.

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