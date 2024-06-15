В парке "Яуза" 16 июня пройдёт Кубок столицы по аджилити

В нём примут участие собаки и их владельцы

16 июня в парке "Яуза" пройдёт Первый открытый чемпионат Российской кинологической федерации "Кубок столицы" по аджилити. Участники состязаний - человек и его собака. На соревнованиях выступит более 70 пар.

Суть соревнований состоит в следующем: за определённое время собаке надо пробежать 200 метров и преодолеть от 15 до 22 препятствий. Владелец животного в это время должен руководить его действиями, сообщает портал мос.ру.

Во время чемпионата на площадке пройдут мастер-классы инструкторов по дрессировке и бесплатные консультации ветеринаров.

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