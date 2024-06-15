Многие участники встречи захотели видеть на ней и Россию

Саммит по мирному урегулированию на Украине в Швейцарии оказался для лидера киевского режима сплошным унижением. Владимир Зеленский мечтал, чтобы встреча прошла без участия России, её действительно не пригласили в Бюргеншток, но первые же выступающие с трибуны саммита признали – без участия Москвы никакого мира на Украине не будет.

Тон задал канцлер Германии Олаф Шольц. "Необходимо вовлечь Россию в диалог. Настоящего мира по Украине нельзя достичь без России", - заявил один из лучших друзей Зеленского.

Глава МИД Турции Хакан Фидан подхватил идею, заявив, что саммит в Швейцарии мог бы быть более результативным, если бы Россия принимала в нём участие.

Затем президент Франции Эммануэль Макрон недвусмысленно дал понять, что без России в деле мирного урегулирования на Украине не обойтись. Он заявил, что необходимо расширить круг стран, участвующих в мирном процессе.

Наконец, своеобразный итог встречи подвёл президент Финляндии Александер Стубб. Он сказал, что необходимо как можно скорее провести вторую конференцию по Украине.

14 июня Владимир Путин предложил план мирного урегулирования на Украине. В частности, Киев должен вывести свои войска с территории новых регионов России, отказаться от планов вступления в НАТО и признать внеблоковый и безъядерный статус.

Сегодня в швейцарском Бюргенштоке открылась мирная конференция по Украине. Российская сторона не принимает участие в саммите. Также от поездки в Швейцарию отказался стратегический партнёр Москвы – Китай.

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