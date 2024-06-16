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Заключённые взяли в заложники надзирателей в ростовском СИЗО

09:29
  • воскресенье
  • 16 июня 2024

Изолятор работает в штатном режиме

Шестеро заключённых ростовского СИЗО взяли в заложники нескольких сотрудников учреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на местный главк ФСИН. По некоторым данным, среди захватчиков есть несколько человек, уже осуждённых по террористическим статьям.

На месте находится начальник местного управления, правоохранители и сотрудники прокуратуры. СИЗО функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая.

Известно, что арестанты могли завладеть оружием сотрудников ФСИН, после чего взяли силовиков в заложники. Какие требования они выдвигают, пока неизвестно. Со злоумышленниками ведутся переговоры.

В Ростове-на-Дону из-за захвата заложников в местном СИЗО поднят по тревоге весь личный состав МВД и Росгвардии.

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