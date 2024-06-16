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Путин поздравил медиков с профессиональным праздником

10:03
  • воскресенье
  • 16 июня 2024

16 июня отмечается День медицинского работника

Поздравления с праздником звучат сегодня в адрес медицинских работников. Профессия медика – одна из самых старейших и востребованных в мире.

С профессиональным праздником медицинских работников поздравил Владимир Путин. Он отметил, что российская система здравоохранения с её традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается, сообщает "ТВ Центр".

Президент особо отметил, что в условиях СВО, медики на переднем крае показывают свои лучшие качества:. Они выносят раненых с поле боя, лечат и выхаживают бойцов. 

День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня со времён СССР, с 1980 года. Праздник отмечается также в Белоруссии и Казахстане.

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