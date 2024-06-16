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Мусульмане отмечают Курбан-байрам

10:46
  • воскресенье
  • 16 июня 2024

Президент поздравил верующих с праздником

Президент Владимир Путин обратился к российским мусульманам. Глава государства поздравил верующих с праздником Курбан-байрам. В исламе - это один из главных праздников года, он знаменует окончание хаджа - священного и обязательного для правоверных мусульман паломничества в Мекку.

В предшествующий Курбан-байраму день принято соблюдать пост. А рано утром во всех мечетях начинаются праздничные намазы. После службы верующие, по традиции, собираются дома за накрытым столом, принимают гостей. Также принято раздавать милостыню, помогать нуждающимся.

Каждый мусульманин, у которого есть на это средства, должен совершить обряд жертвоприношения и большую часть мяса отдать на благотворительность, сообщает "ТВ Центр".

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