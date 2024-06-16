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Кейт Миддлтон развеяла слухи о своей смерти

10:22
  • воскресенье
  • 16 июня 2024

И появилась на публике

Улыбающаяся, румяная и живая. Кейт Миддлтон развеяла слухи о своей смерти, появившись на параде в Лондоне в честь дня рождения короля Карла III. Её не видели более полугода. Королевская семья при этом всячески пыталась скрыть информацию о болезни принцессы, публиковала фейковые фотографии и странные видео, тем самым порождая новые слухи и домыслы.

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Королевская семья выходит на балкон Букингемского дворца. Публика заходится в экстазе. И ещё больше криков, когда выходит принцесса Кейт Миддлтон и становится по правую руку короля. Видимо, в знак солидарности, ведь Карл III, как и принцесса, берется с онкологией.

Принцесса впервые за полгода после объявления о смертельном заболевании вышла в свет. Заметно похудевшая после химиотерапии, но на вид вполне счастливая. Облегающее белое платье с чёрным кантом, широкополая шляпка и крупные жемчужные серьги в форме цветка.

Екатерина Гоголева, «ТВ Центр»

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