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Собянин поздравил московских медиков с праздником

11:05
  • воскресенье
  • 16 июня 2024

Он отмечается 16 июня

С профессиональным праздником медицинских работников поздравил Сергей Собянин. На своей странице в соцсети мэр Москвы отметил их особый труд и призвание, в котором мастерство и компетентность сочетаются с чуткостью и внимательностью.

В руках врачей, фельдшеров и медсестёр находится самое дорогое - жизнь и здоровье людей. И в каждом случае они делают всё возможное и невозможное, чтобы поставить пациентов на ноги.

Собянин поблагодарил столичных медработников за высокий профессионализм, благородное служение людям и за огромный вклад в развитие здравоохранения Москвы.

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