Он превратился в театр абсурда

Достижение мира на Украине невозможно без участия России. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии на конференции в Швейцарии. Аналогичного мнения придерживается глава турецкого МИДа и многие его коллеги. А президент Колумбии, который отказался ехать на саммит, призвал Европу предпринимать шаги для окончания войны, а не её продления.

Мирный саммит спонсоры киевского режима превратили в театр абсурда. Да такой, что делегации из США, Европы и Британии экстренно начали паковать свои чемоданы. А, ведь, программа мероприятия, организованного Зеленским, запланирована была на два дня. Вице-президент США Камала Харрис, выложив на стол украинскому комику новый транш в полтора миллиарда долларов и собралась улетать, не дождавшись ужина. Президент Колумбии ещё раньше.

Российскую делегацию архитекторы киевского режима специально не пригласили. Так легче во всем обвинять Москву. Накануне Владимир Путин озвучил свои условия мира. Глава Турецкого МИДа посоветовал прислушаться к российскому президенту.

Тем временем, подковёрные игры на Украине лишь набирают обороты. Один из блогеров опубликовал пост, в котором обвинил Зеленского в том, что условия России – результат работы нынешних политиков. Этот пост вдруг оценил бывший главком ВСУ Валерий Залужный – некогда политический конкурент Зеленского. Глядя на всё происходящее, в США всё-таки решили подстраховаться – договор о гарантиях безопасности на 10 лет, который заключили с Зеленским сможет аннулировать новый глава Белого дома.

Что касается конференции в Швейцарии, то лидеры успели подготовить текст совместного коммюнике. О безопасности Запорожской АЭС, угрозе применения ядерного оружия, о продовольственной безопасности и обмене военнопленными. Американская делегация заявила, что хотела бы выслушать мнение Китая, который тоже предлагал свой мирный план.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"