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В Москве открылся военно-спортивный фестиваль Росгвардии

13:09
  • воскресенье
  • 16 июня 2024

Он проходит в Лужниках

В столичных Лужниках стартовал военно-спортивный фестиваль Росгвардии. Он посвящён столетнему юбилею главного боевого соединения организации - дивизии имени Дзержинского.

Программа мероприятия - под стать знаменательной дате. Зрители увидят торжественный парад и показательные выступления военнослужащих. На специальных мастер-классах посетители смогут и сами освоить азы самбо и рукопашного боя. Гостей ждут эстафеты, автограф сессии известных спортсменов, выступления артистов.

На площадке фестиваля будет работать выставка военной техники, кроме того организована полевая кухня, где каждый сможет подкрепиться, сообщает "ТВ Центр".

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Военно-спортивный фестиваль Росгвардии
Военно-спортивный фестиваль Росгвардии
Военно-спортивный фестиваль Росгвардии
Военно-спортивный фестиваль Росгвардии
Военно-спортивный фестиваль Росгвардии
Военно-спортивный фестиваль Росгвардии
Военно-спортивный фестиваль Росгвардии
Военно-спортивный фестиваль Росгвардии
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