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В Баренцевом море спасли запутавшегося в сетях кита

19:46
  • воскресенье
  • 16 июня 2024

Операция длилась несколько дней

Спасательная операция в Баренцевом море, за которой уже не один день следила вся страна, наконец завершилась. Недалеко от Териберки в Мурманской области удалось высвободить из рыболовных сетей горбатого кита.

Специалисты установили, что это ещё детёныш, несмотря на внушительные размеры животного. Станислав, так его назвали местные жители, находился в плену рыболовной снасти минимум 11 дней. Из-за тугих верёвок млекопитающее не могло полностью открывать пасть, и это грозило ему гибелью.

Освободить китёнка было крайне сложно - его мать не подпускала лодки близко. Рискуя перевернуться, спасатели пытались срезать сети специальным ножом на длинном шесте. И наконец, у них это получилось.

Операция уникальная - кита в России распутали впервые. Животное отслеживали с беспилотников, а спасатели проводили в море по 14 часов в сутки, сообщает "ТВ Центр".

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