Захват заложников в ростовском СИЗО: последняя информация

Захватчики требуют автомобиль

Чрезвычайная ситуация в Ростове-на-Дону. Утром в СИЗО № 1 заключённые вырвались из камеры и взяли часть персонала в заложники. Известно, что радикалы отбывали наказание по статьям за терроризм.

По предварительным данным, речь идёт о шести заключённых. Среди которых, как выяснили СМИ, Азамат Цицкиев, Шамиль Акиев и Тамерлан Гиреев. Они были задержаны за подготовку теракта в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии. Все трое включены в список экстремистов Росфинмониторинга.

Все захватчики являются приверженцами запрещённой в России организации “Исламское государство”. По предварительной информации, заложников двое - инспектор-надзиратель и оперативный сотрудник.

Экстремисты требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО. В регион выехала спецгруппа центрального аппарата ФСИН. Движение транспорта в центре Ростова-на-Дону ограничено, сообщает "ТВ Центр".

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