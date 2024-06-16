Крым захватил мощный циклон с ливнями и грозами

Усилился ветер

Ливни, грозы, местами град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду обрушились на ряд регионов России. Штормовое предупреждение объявлено в Оренбургской, Челябинской, Омской, Ростовской областях и на Северном Кавказе. В эпицентре непогоды оказались Краснодарский край и Крым. Их накрыли затяжные тропические дожди.

От мощных потоков улицы моментально превращаются в реки. Ливнёвки не справляются. Стоки забивает строительные мусор, ветки и даже автомобили. Чтобы предотвратить подтопления, на Симферопольском водохранилище начали сброс воды. Обильные осадки наполнили Крымские водопады. Их сейчас хорошо видно даже с трассы.

В связи с прохождением грозового фронта на пляжах Анапы запретили купаться. Над Чёрным море бушуют смерчи. Грозные вихри заметили в крымском Форосе и на курортах Кубани - в Анапе и Новороссийске. Местами выпал град. В предгорных районах Крыма мелкая фракция, а в Новороссийске жители делились в соцсетях кадрами огромных льдинок.

Сложные гидрометеоусловия, по словам синоптиков, продляться до понедельника. Затем ожидается постепенное улучшение погоды и восстановление летней жары.

Никита Васильев, «ТВ Центр»

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