Спецназ начал штурм ростовского СИЗО

На территории учреждения слышны выстрелы

На территории ростовского СИЗО слышна стрельба. Об этом сообщают очевидцы. Также на территорию учреждения заехала машина скорой помощи.

По данным Telegram-каналов SHOT и 112, спецназ начал штурм СИЗО. По их данным, переговоры с преступниками не дали результатов. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Об инциденте в ростовском СИЗО стало известно в воскресенье утром. Несколько заключённых вырвались из камеры и взяли двух сотрудников изолятора в заложники. По предварительной информации, речь идет об инспекторе-надзирателе и оперативном сотруднике.

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