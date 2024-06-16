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Спецназ начал штурм ростовского СИЗО

11:43
  • воскресенье
  • 16 июня 2024

На территории учреждения слышны выстрелы

На территории ростовского СИЗО слышна стрельба. Об этом сообщают очевидцы. Также на территорию учреждения заехала машина скорой помощи.

По данным Telegram-каналов SHOT и 112, спецназ начал штурм СИЗО. По их данным, переговоры с преступниками не дали результатов. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Об инциденте в ростовском СИЗО стало известно в воскресенье утром. Несколько заключённых вырвались из камеры и взяли двух сотрудников изолятора в заложники. По предварительной информации, речь идет об инспекторе-надзирателе и оперативном сотруднике.

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