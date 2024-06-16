Спецназ освободил заложников в ростовском СИЗО

Двоих захватчиков ликвидировали

Освобождены двое сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону, которых удерживали в заложниках шестеро захватчиков. Преступников нейтрализовали, предварительно двое из них погибли, сообщает SHOT.

Утром 16 июня шестеро заключённых ростовского СИЗО взяли в заложники двоих сотрудников учреждения. Среди захватчиков были несколько человек, осуждённых по террористическим статьям.

Арестанты захватили оружие сотрудников ФСИН, после чего взяли силовиков в заложники. Они потребовали автомобиль и беспрепятственный выезд из учреждения. Переговоры с захватчиками ни к чему не привели, спецназ провёл штурм.

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