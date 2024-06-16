Ликвидированы все захватчики в СИЗО Ростова-на-Дону

Заложники освобождены

Заключенные, взявшие в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, ликвидированы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН, заложники освобождены, они не пострадали.

Утром 16 июня шестеро заключённых ростовского СИЗО взяли в заложники двоих сотрудников учреждения. Среди захватчиков были несколько человек, осуждённых по террористическим статьям.

Арестанты захватили оружие сотрудников ФСИН, после чего взяли силовиков в заложники. Они потребовали автомобиль и беспрепятственный выезд из учреждения. Переговоры с захватчиками ни к чему не привели, спецназ провёл штурм.

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