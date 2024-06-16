ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ликвидированы все захватчики в СИЗО Ростова-на-Дону

12:18
  • воскресенье
  • 16 июня 2024

Заложники освобождены

Заключенные, взявшие в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, ликвидированы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН, заложники освобождены, они не пострадали.

Утром 16 июня шестеро заключённых ростовского СИЗО взяли в заложники двоих сотрудников учреждения. Среди захватчиков были несколько человек, осуждённых по террористическим статьям.

Арестанты захватили оружие сотрудников ФСИН, после чего взяли силовиков в заложники. Они потребовали автомобиль и беспрепятственный выезд из учреждения. Переговоры с захватчиками ни к чему не привели, спецназ провёл штурм.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обстановка около следственного изолятора №1 в Ростове-на-Дону
Обстановка около следственного изолятора №1 в Ростове-на-Дону
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.