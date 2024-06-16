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В Москве началось благоустройство территорий возле образовательных учреждений

17:00
  • воскресенье
  • 16 июня 2024

Работы закончатся к сентябрю

В Москве начались летние работы по благоустройству территорий возле образовательных учреждений. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Специалисты приведут в порядок более 120 территорий. К примеру, в дошкольном учреждении в Конаковском проезде обновят детские и спортивные площадки, веранды и парковую мебель.

В Новой Москве около школы №2065 возведут легкоатлетический стадион с оборудованием для сдачи норм ГТО, а в Куркине на территории детского сада школы №1985 появится игровая зона с лабиринтом, сообщил мэр.

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