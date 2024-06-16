В Кремле предложили Зеленскому подумать о переговорах

Ситуация на фронтах для Украины критическая

Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, отмечая, что там есть легитимные органы власти. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что Владимир Зеленский - не тот человек, с которым можно фиксировать договорённости, де юре это будет нелегитимным. Но, если киевский режим проявит трезвость, то выработать систему гарантий в случае договорённости с Украиной можно.

Песков напомнил, что Зеленский, приходя к власти, позиционировал себя миротворцем и говорил, что готов на всё ради Украины. "Готов ли он на всё, чтобы дальше не ухудшать ситуацию?", - задал вопрос пресс-секретарь.

Песков также напомнил политикам в Киеве, что нынешняя динамика на фронте демонстрирует ухудшение положения Украины. Именно поэтому мирные инициативы Путина сделаны с учётом реалий на земле.

14 июня Владимир Путин предложил план мирного урегулирования на Украине. В частности, Киев должен вывести свои войска с территории новых регионов России, отказаться от планов вступления в НАТО и признать внеблоковый и безъядерный статус.

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