Как развивается московский район Орехово-Борисово Южное

У его жителей появились новые возможности

Этот район называют "галереей граффити". Уличные художники здесь особенно часто раскрашивают стены бойлерных. В местной спортшколе растят профессиональных хоккеистов, её выпускники играют в клубах КХЛ. Любимое место отдыха жителей - яблоневый сад. А оформление находящейся здесь станции метро посвящено гражданской авиации.

Всё это - о районе Орехово-Борисово Южное. Какие новые возможности сейчас появляются у его жителей, выяснила Александра Сергомасова (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"