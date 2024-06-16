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Как развивается московский район Орехово-Борисово Южное

15:18
  • воскресенье
  • 16 июня 2024

У его жителей появились новые возможности

Этот район называют "галереей граффити". Уличные художники здесь особенно часто раскрашивают стены бойлерных. В местной спортшколе растят профессиональных хоккеистов, её выпускники играют в клубах КХЛ. Любимое место отдыха жителей - яблоневый сад. А оформление находящейся здесь станции метро посвящено гражданской авиации.

Всё это - о районе Орехово-Борисово Южное. Какие новые возможности сейчас появляются у его жителей, выяснила Александра Сергомасова (смотрите видео).

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Район Орехово-Борисово Южное
Район Орехово-Борисово Южное
Район Орехово-Борисово Южное
Район Орехово-Борисово Южное
Район Орехово-Борисово Южное
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