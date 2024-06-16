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Конкурент Голливуду: как устроен Московский кинокластер

16:02
  • воскресенье
  • 16 июня 2024

Его могут посетить все желающие

Декорации Дикого Запада и Москвы 40-ых годов ХХ века ожили в Московском кинокластере. Здесь окунуться в те эпохи могут не только режиссёры или артисты, но и все желающие. Впрочем, и профессионалам кино тоже есть, на что обратить внимание.

В кинокластере выстроены новые локации. Теперь он готов принимать самые амбициозные проекты. Снимать в Москве - и удобно, и недорого. Например, не нужно тратиться на экспедиции в другие страны. О том, как создаётся магия кино - в репортаже Юлии Богоманшиной (смотрите видео).

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Московский кинокластер
Московский кинокластер
Московский кинокластер
Московский кинокластер
Московский кинокластер
Московский кинокластер
Московский кинокластер
Московский кинокластер
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