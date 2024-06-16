Собянин рассказал об обновлении парка поездов московского метро

Полностью укомплектованы новыми составами Кольцевая линия и БКЛ

В Московском метрополитене 75% поездов - составы современного поколения. Об обновлении парка подземки рассказал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что с 2020 года полностью обновлён парк Кольцевой линии поездами "Москва-2020". Такие же составы ходят по БКЛ.

На Калужско-Рижской линии ездят комфортные "Москва-2020", "Москва" и "Ока". Сейчас идёт обновление на Замоскворецкой линии, туда пришли комфортабельные составы "Москва-2024".

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