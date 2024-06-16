ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал об обновлении парка поездов московского метро

18:58
  • воскресенье
  • 16 июня 2024

Полностью укомплектованы новыми составами Кольцевая линия и БКЛ

В Московском метрополитене 75% поездов - составы современного поколения. Об обновлении парка подземки рассказал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что с 2020 года полностью обновлён парк Кольцевой линии поездами "Москва-2020". Такие же составы ходят по БКЛ.

На Калужско-Рижской линии ездят комфортные "Москва-2020", "Москва" и "Ока". Сейчас идёт обновление на Замоскворецкой линии, туда пришли комфортабельные составы "Москва-2024".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Поезд "Москва"
Поезд "Москва"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.