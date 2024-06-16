Без России не обойтись: на саммите в Швейцарии приняли итоговую декларацию

Только почему-то в этот раз Россию не пригласили

Не называя прямо Россию, участники конференции в Швейцарии признали, что без участия Москвы любые саммиты мира не имеют смысла. "Мы считаем, что достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеуказанных сферах с последующим привлечением представителей всех сторон", - гласит итоговое коммюнике конференции по Украине в Швейцарии.

Её участники также полагают, что любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, надежным и не наносящим вреда окружающей среде. Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую АЭС, должны работать безопасно и надежно, под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами и надзором МАГАТЭ.

Все военнопленные должны быть освобождены путём полного обмена, а устав ООН, включающий принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, должен служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине, говорится в документе.

14 июня Владимир Путин предложил план мирного урегулирования на Украине. В частности, Киев должен вывести свои войска с территории новых регионов России, отказаться от планов вступления в НАТО и признать внеблоковый и безъядерный статус.

15 июня в швейцарском Бюргенштоке открылась мирная конференция по Украине. Российская сторона не принимала участие в саммите. Также от поездки в Швейцарию отказался стратегический партнёр Москвы – Китай.

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