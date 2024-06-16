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Президент Кубы поднялся на российский корабль

17:52
  • воскресенье
  • 16 июня 2024

Он пообщался с моряками

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетил российские корабли, которые сейчас находятся с официальным визитом в порту Гаваны. Иностранный лидер лично пообщался с нашими моряками, поднялся на борт фрегата "Адмирал Горшков" и побывал на палубе атомной подводной лодки "Казань".

Там же пришвартованы танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". Корабельная ударная группа Северного флота сделала остановку во время дальнего похода и вызвала большой интерес у местных жителей.

Российский современный фрегат, который оснащен гиперзвуковыми ракетами "Циркон", посетили тысячи кубинцев, сообщает "ТВ Центр".

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