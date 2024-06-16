Появилось видео операции по освобождению заложников в ростовском СИЗО

Кадры спецоперации опубликовала Росгвардия

Бойцы спецподразделений главка Росгвардии по Ростовской области совместно с коллегами из регионального главка ФСИН сегодня обезвредили преступников, взявших заложников в ростовском СИЗО-1.

Росгвардейцы опубликовали кадры спецоперации. На них видно, как около учреждения идёт подготовка к штурму. Затем бойцы врываются во двор, где преступники захватили заложников.

В итоге были освобождены двое сотрудников СИЗО, которых удерживали в заложниках шестеро захватчиков. Преступников нейтрализовали, они все ликвидированы.

Утром 16 июня шестеро заключённых ростовского СИЗО взяли в заложники двоих сотрудников учреждения. Среди захватчиков были несколько человек, осуждённых по террористическим статьям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"