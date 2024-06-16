Путин назначил Титова спецпредставителем по связям с международными организациями

Эту должность ранее занимал Анатолий Чубайс

Владимир Путин назначил Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовых актов.

Назначить Титова Бориса Юрьевича специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Ранее эту должность занимал Анатолий Чубайс. После начала специальной военной операции он уехал из России и не поддерживает связи с властными структурами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"