ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назначил Титова спецпредставителем по связям с международными организациями

19:30
  • воскресенье
  • 16 июня 2024

Эту должность ранее занимал Анатолий Чубайс

Владимир Путин назначил Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовых актов.

Назначить Титова Бориса Юрьевича специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Ранее эту должность занимал Анатолий Чубайс. После начала специальной военной операции он уехал из России и не поддерживает связи с властными структурами.    

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Борис Титов
Борис Титов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.