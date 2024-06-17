Группировка "Юг" отразила четыре контратаки ВСУ

Сразу по трем направлениям российские войска улучшили положение по переднему краю в зоне СВО. За сутки на разных участках фронта противник потерял более 1200 боевиков.

Группировка "Юг" отразила четыре контратаки ВСУ, бойцы группировки "Восток" не позволили неприятелю провести ротацию подразделений.

Танки Т-90А продолжают поддерживать наши штурмовые группы и уничтожать выявленные блиндажи, бронетехнику и живую силу противника. На передовой точным выстрелом экипаж одной из машин ликвидировал пункт управления вражескими беспилотниками. За последнее время на счету этого Т-90 - несколько пулеметных точек неприятеля, расчет дронов, танки и БМП. Бойцы били по радикалам с закрытой огневой позиции на расстоянии пяти километров.

Тульские десантники действуют в районе Соледара, нанося по украинским националистам сокрушительные удары термобарическими снарядами калибра 220 миллиметров, которые выжигают даже глубокие укрытия, опорники и схроны с боеприпасами, а также артиллерийские расчеты ВСУ. Экипажи "Солнцепеков" прикрывают группы охранения на БМД.

ТОСы работают круглосуточно, ночью эффект неожиданности для врага еще больше. Десантники отмечают высокую эффективность и манёвренность тяжелых огнеметных систем.

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