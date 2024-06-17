Военные медики получили госнаграды

Медали "За спасение погибавших" особо отличившимся на харьковском направлении вручил командующий группировкой "Север"

Государственные награды в свой профессиональный праздник получили военные медики.

Медали "За спасение погибавших" особо отличившимся на харьковском направлении вручил командующий группировкой "Север" Александр Лапин.

Для многих участников торжественной церемонии это первые награды. Фронтовым врачам и медсестрам приходится делать операции рядом с линией соприкосновения, а также под прицелом вражеских беспилотников эвакуировать не только раненых бойцов, но и мирных граждан. Зачастую - с риском для жизни.

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