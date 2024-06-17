Гвардии подполковник Иван Комаров обнаружил наблюдательный пункт ВСУ

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Гвардии младший сержант Максим Трубин доставлял припасы нашим подразделениям на передовую, когда заметил приближающийся украинский беспилотник. Из противодронного ружья Максим поразил вражескую цель. Квадрокоптер радикалов упал и сдетонировал, не достигнув позиций российских войск.

Гвардии подполковник Иван Комаров во время высадки десанта на острова реки Днепр обнаружил наблюдательный пункт ВСУ. В ходе стремительной атаки штурмовая группа морских пехотинцев под командованием Комарова разгромила радикалов. Потерь среди наших бойцов не допущено.

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