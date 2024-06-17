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Обаме пришлось спасать Байдена из неловкой ситуации

08:29
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Президент США вновь потерялся на сцене

Очередной повод для насмешек в свой адрес дал президент США. Странное поведение Джо Байдена - снова в центре внимания американских СМИ и соцсетей.

На массовом мероприятии по сбору средств на собственные выборы в Лос-Анджелесе глава государства застыл на сцене и простоял так несколько секунд. На выручку пришел Барак Обама. Экс-президент взял Байдена за руку и увел за кулисы, похлопывая по плечу.

После шквала едкой критики в СМИ и интернете оправдываться пришлось Белому дому. Там заявили, что Байден вовсе не потерялся в пространстве, а пристально разглядывал толпу своих сторонников.

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