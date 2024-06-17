В Китае борются с последствиями масштабных наводнений

В восточной провинции Фуцзянь из берегов вышли одиннадцать рек

С последствиями масштабных наводнений борются в Китае. В восточной провинции Фуцзянь после ливней из берегов вышли одиннадцать рек.

Уровень воды поднялся почти на четыре метра. Затоплены три города и 11 сельских уездов. 36 тысяч человек эвакуированы. На помощь спасателям направлены военные.

Схожая картина и на юге страны - в автономном районе Гуанси. Там проливные дожди вызвали наводнения в районе города Лючжоу и оползни в горных районах. Один из них перекрыл выезд из автомобильного тоннеля - две машины оказались в ловушке. Расчистить пути удалось спустя восемь часов при помощи специальной техники.

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