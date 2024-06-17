СК проводит проверки после инцидентов с аттракционами

Произошли они сразу в двух российских регионах

Следственный комитет проводит проверки после остановки аттракционов сразу в двух российских регионах.

В городском парке Нальчика в воскресенье вечером 13 человек, в том числе маленькие дети, оказались заблокированы на высоте более 15 метров. Их пришлось эвакуировать. Сейчас идет выяснение причин инцидента.

В Башкирии с обесточенного колеса обозрения спасены шесть посетителей парка, среди них - трое детей. В Нефтекамске накануне произошло аварийное отключение электроэнергии после удара молнии в Кармановскую ГРЭС.

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